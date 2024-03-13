Богдана Бача та Миколу Муку оштрафували на 3400 грн кожного

Директора Новояворівського міжшкільного навчального ресурсного центру Богдана Бача та його заступника Миколу Муку судили за виписані самим собі премії. Загалом суд призначив посадовцям по 3400 грн штрафу, при цьому що загальні незаконні надбавки значно перевищують цю суму.

Богдан Бач працює директором міжшкільного ресурсного центру в Новояворівську. Як вказано в матеріалах справи, упродовж 2022-2023 років він виписував самому собі премії та встановлював від 20% до 50% надбавки до зарплати. При цьому, він не повідомив керівника відділу освіти Новояворівської міської ради про наявний конфлікт інтересів. Загалом із лютого 2022 року й до листопада 2023 року він виписав собі 71,1 тис. грн премій та майже 58 тис. грн надбавки.

У суді Богдан Бач свою провину визнав і розкаявся. Враховуючи обставини справи, суддя Яворівського районного суду Наталія Швед визнала Богдана Бача винним у порушенні вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів та призначив 3400 грн штрафу. Цю постанову можна оскаржити в апеляційному суді.

Ще одно справу Яворівський райсуд розглядав щодо заступника директора з господарської частини Новояворівського міжшкільного ресурсного центру Миколи Муки. За матеріалами справи, впродовж квітня – липня 2023 року також виписував сам собі премії та не повідомляв міськраду Новояворівська про конфлікт інтересів. Загалом за цей період він отримав 7200 грн премії і 7262 грн надбавки. Суд також визнав Миколу Муку винним у порушенні вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів та оштрафував на 3400 грн. Цю постанову можна оскаржити в апеляційному суді.