У 2020 році Йосиф Фабрига вдруге став головою Великолюбінської ОТГ

Городоцький районний суд Львівщини визнав винним у порушенні вимог щодо запобігання конфлікту інтересів голову Великолюбінської ОТГ Йосифа Фабригу, який виписував премії своїй тещі. Суд призначив йому 6800 грн штрафу.

Як вказано у постанові суду, яку винесли у лютому 2024 року, селищний голова Великолюбінської селищної ради Йосиф Фабрига протягом 2022 – 2023 років виписував премії головній спеціалістці відділу з питань житлово-комунального господарства, архітектури, ЦВН, НС, ОПНС, благоустрою, інфраструктури та земельних відносин, яка є його тещею. Посадовець не повідомляв про конфлікт інтересів та виписав родичці премій загалом на понад 140 тис. грн.

Щодо посадовця правоохоронці склали протокол про вчинення адмінправопорушення через порушення вимог щодо запобігання конфлікту інтересів. У суді Йосиф Фабрига визнав свою провину та зазначив, що підписані ним розпорядження про преміювання працівників селищної ради стосувалися всіх працівників, а не лише його тещі.

Справу розглянув суддя Ангеліна Малахова-Онуфер, яка дослідила усі матеріали та визнала посадовця винним у порушенні вимог щодо запобігання конфлікту інтересів, призначивши йому 6800 грн штрафу. На постанову ще можна подати апеляцію.

Нагадаємо, що Йосифа Фабригу у 2015 році обрали на посаду селищного голови Великого Любіня. У квітні 2017 року він став головою Великолюбінської ОТГ, у 2020 році вдруге очолив ОТГ. Великолюбінська ОТГ об’єднує курортне селище Великий Любінь та ще 15 сіл і налічує близько 10 тис. мешканців.