Франківський районний суд Львова визнав винним у порушенні вимог щодо запобігання конфлікту інтересів заступника директора львівського центру профтехосвіти Романа Бубняка. На посаді в.о. директора він виписував собі премії, через що суд призначив йому 3400 грн штрафу.

Як вказано у постанові суду, яку винесли у лютому 2024 року, Роман Бубняк у серпні та листопаді 2022 року виписував собі премії, не повідомляючи про конфлікт інтересів. Йдеться про премії у розмірі 4,4 тис. грн та 12,6 тис. грн. На той час він працював в.о. директора львівського центру профтехосвіти, а зараз перебуває на посаді заступника директора.

Щодо посадовця склали протокол про вчинення адмінправопорушення. У суді він заявив, що «питання про преміювання вирішувалося колективними протокольними рішеннями керівного складу з преміювання працівників Львівського центру ПТО ДСЗ». Роман Бубняк зазначив, що преміював себе, як заступника директора, а не в.о., тому думав, що не мав повідомляти про конфлікт інтересів.

Прокурор повідомив, що протоколи засідання, на яке посилається Роман Бубняк, мають лише рекомендаційний характер, а підписував накази про премії сам посадовець, який на той час був в.о. директора.

Справу розглянув суддя Олександр Величко, який дослідив усі матеріали справи та визнав посадовця винним у порушенні вимог щодо запобігання конфлікту інтересів, призначивши йому 3400 грн штрафу. На постанову ще можна подати апеляцію.