Директора училища з Львівщини покарав суд за преміювання дружини
Мостиський районний суд Львівщини визнав винним у порушенні вимог щодо запобігання конфлікту інтересів в.о. директора Судововишнянського професійного ліцею Степана Лупиняка. За преміювання власної дружини посадовця оштрафували на 3400 грн.
Як вказано у постанові суду, яку винесли у січні 2024 року, в.о. директора ДНЗ «Судововишнянський професійний ліцей» Степан Лупиняк призначив надбавку у понад 12 тис. грн своїй дружині, яка працює в училищі методисткою, не повідомивши про конфлікт інтересів.
Щодо посадовця правоохоронці склали протокол про вчинення адмінправопорушення через порушення вимог щодо запобігання конфлікту інтересів. У суді Степан Лупиняк визнав свою провину.
Справу розглянув суддя Юрій Білоус, який дослідив усі матеріали та визнав посадовця винним у порушенні вимог щодо запобігання конфлікту інтересів, призначивши йому 3400 грн штрафу. На постанову ще можна подати апеляцію.