Степан Лупиняк є в.о. директора «Судововишнянського професійного ліцею»

Мостиський районний суд Львівщини визнав винним у порушенні вимог щодо запобігання конфлікту інтересів в.о. директора Судововишнянського професійного ліцею Степана Лупиняка. За преміювання власної дружини посадовця оштрафували на 3400 грн.

Як вказано у постанові суду, яку винесли у січні 2024 року, в.о. директора ДНЗ «Судововишнянський професійний ліцей» Степан Лупиняк призначив надбавку у понад 12 тис. грн своїй дружині, яка працює в училищі методисткою, не повідомивши про конфлікт інтересів.

Щодо посадовця правоохоронці склали протокол про вчинення адмінправопорушення через порушення вимог щодо запобігання конфлікту інтересів. У суді Степан Лупиняк визнав свою провину.

Справу розглянув суддя Юрій Білоус, який дослідив усі матеріали та визнав посадовця винним у порушенні вимог щодо запобігання конфлікту інтересів, призначивши йому 3400 грн штрафу. На постанову ще можна подати апеляцію.