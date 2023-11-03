Директор Золочівського фахового коледжу НУ «Львівська політехніка» Юрій Болюбаш (ліворуч) та його заступник Ярослав Жулин (праворуч)

Золочівський районний суд Львівщини визнав виним у порушенні вимог щодо запобігання конфлікту інтересів директора Золочівського фахового коледжу НУ «Львівська політехніка» Юрія Болюбаша та його заступника Ярослава Жулина, які виписували собі премії. Жулин також підписував подання на преміювання своєї дружини. Посадовців оштрафували на 3400 грн кожного.

Як вказано у судових постановах, які винесли наприкінці жовтня 2023 року, Юрій Болюбаш, працюючи на посаді директора Золочівського фахового коледжу НУ «Львівська політехніка», протягом 2021 – 2022 років виписував собі премії на понад 35 тис. грн, не повідомивши керівництво – ректора «Львівської політехніки» – про наявний у нього конфлікт інтересів.

Заступник директора цього ж коледжу Ярослав Жулин протягом 2021 – 2022 років підписував подання на преміювання себе та своєї дружини, яка також працює у Золочівському фаховому коледжі. Він також не повідомив керівництво коледжу, що у нього наявний конфлікт інтересів. Суми премій у матеріалах справи не зазначені, проте відомо, що кожна премія дорівнювала посадовому окладу.

Щодо обох посадовців склали протоколи про вчинення адмінправопорушення – порушення вимог щодо запобігання конфлікту інтересів. У суді інтереси обох чоловіків представляв один адвокат, який заявляв, що у діях його клієнтів немає складу адмінправопорушень.

Справи розглянув суддя Володимир Сивак, який дослідив усі матеріали справи та визнав Юрія Болюбаша та Ярослава Жулина винними у порушенні вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів та призначив їм по 3400 грн штрафу кожному. Ці постанови можна оскаржити в апеляційному суді.