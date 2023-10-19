Зіновій Блискун був головою Лисятицької сільської ради у 2015-2019 роках

Стрийський міськрайонний суд виніс вирок екс-голові Лисятицької сільської ради Зіновію Блискуну, який майже рік виписував премії самому собі. Суд призначив посадовцю три роки і три місяці позбавлення волі за зобов’язав сплатити Стрийській міськраді 89,6 тис. грн.

Як вказано в матеріалах справи, упродовж 2018 року тодішній голова Лисятицької сільської ради Зіновій Блискун видав низку наказів про преміювання працівників апарату сільради. Цими наказами він систематично виписував собі премії. Зокрема із січня по квітень п’ять разів преміював себе на 4400 грн [22 тис. грн], у травні – на 5435 грн, у червні – на 6700 грн, у липні – на 12060 грн, в серпні – на 6700 грн, у вересні – на 13300 грн і в листопаді – на 7278 грн. Загалом за майже рік він виписав собі премій на майже 73,5 тис. грн. За це слідчі повідомили йому про підозру в зловживанні службовим становищем за ч. 3 ст. 191 ККУ.

Крім цього, у 2017 році Зіновій Блискун наказав секретарці сільради Галині Брінкер створити рішення сесії про дозвіл на розробку проекту землеустрою, якого насправді депутати не надавали. За невиконання вказівки, сільський голова погрожував секретарку звільнити. Таким чином комунальна ділянка фактично безкоштовно перейшла в приватну власність. Невдовзі підприємець знову звернувся до депутатів за затвердженням відповідного проекту землеустрою на ділянку площею 0,8 га, тоді з’ясувалось, що попередній документ на землю підроблений. За фактом службового підроблення слідчі повідомили Зіновію Блискуну про підозру за ч. 1 ст. 366.

За статтею про службове підроблення екс-сільський голова Лисятицької сільської ради уникнув покарання через закінчення термінів давності розгляду справи. Відповідну ухвалу 11 вересня 2023 року видав Стрийський міськрайонний суд. У суді Зіновій Блискун свою провину заперечив, він стверджує, що документи на підпис йому підготувала секретарка сільради, а про їх підробку він не знав. Зрештою у 2022 році депутати проект землеустрою підприємцю погодили.

Також він зазначив, що рішення про преміювання самого себе ухвалював не він, а бухгалтери, натомість він лише завіряв ці накази й переконує, що це секретарка не внесла відповідні дані про його преміювання в протокол, чим і порушила закон.

Зважаючи на покази свідків, 17 жовтня суддя Стрийського міськрайонного суду Василь Бораковський визнав екс-голову сільради невинуватим за ч. 5 ст. 191 через відсутність складу правопорушення. Натомість суд визнав його винним за ч. 2 та ч. 3 цієї ж статті та призначив три роки і три місяці позбавлення волі. Крім цього, він має заплатити Стрийській міськрад 89,6 тис. грн завданої матеріальної шкоди. Цей вирок можна оскаржити в апеляційному суді.