Ігор Демʼянчук працює хірургом у Великомостівській міській лікарні, а також виконує обовʼязки директора медзакладу

Сокальський районний суд Львівської області оштрафував директора КНП «Великомостівська міська лікарня» Ігора Демʼянчука, який сам собі виписував премії. Медики чотири рази виписував собі премії як хірургу, обов’язки якого виконував за сумісництвом.

Як вказано в матеріалах справи, із квітня 2021 року Ігор Демʼянчук виконував обовʼязки директора Великомостівської міської лікарні й, водночас, перебував на посаді хірурга на 0,5 ставки. У вересні 2021 року він виписав собі, як хірургу, двічі по 9 тис. грн премії, а в грудні - двічі по 9,4 тис. грн. При цьому він не повідомив Великомостівську міську раду про наявний конфлікт інтересів під час преміювання працівників.

Слідчі склали на Ігора Демянчука два адмінпротоколи за ч. 1 ст. 172-7 і два за ч. 2 цієї ж статті КУпАП. У суді медик свою провину визнав частково.

Враховуючи обставини справи, суддя Сокальського райсуду Лідія Фарина визнала Ігора Демʼянчука винним у порушенні вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів та призначила 3400 грн штрафу. Цю постанову можна оскаржити в апеляційному суді.