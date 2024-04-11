Мер Городка Володимир Ременяк оприлюднив декларацію про доходи за 2023 рік
Володимир Ременяк отримав 685 тис. грн зарплати та їздить на синовому авто
Міський голова Городка Володимир Ременяк оприлюднив свою декларацію про доходи за 2023 рік. Чиновник вказав 685 тис. грн зарплати у міськраді та право користуватись синовим авто – Toyota Camry 2019 року випуску.
Як вказано у електронній декларації, Володимир Ременяк проживає з дружиною та донькою. У 2023 році він вказав лише свої доходи: 685 тис. грн зарплати у Городоцькій міськраді та 275 тис. грн від відчуження рухомого майна.
Володимир Ременяк задекларував право власності на житловий будинок у Великому Любіні (139,7 м2) та у 2023 році став власником земельної ділянки (432 м2) у цьому ж селищі. Мер Городка є власником одного авто – Honda Civic 2012 року випуску. Із 2022 року Володимир Ременяк має право користуватись синовим авто Toyota Camry 2019 року випуску. Вартість другої автівки у декларації не зазначена, але, згідно з даними профільних сайтів з продажу авто, середня вартість такого вживаного авто становить 25 тис. доларів.
Заощадження Володимир Ременяк та його дружина Оксана зберігають готівкою: 27 тис. доларів, 19 тис. євро та 120 тис. грн. У 2023 році їхні заощадження зросли на 4 тис. євро, 3 тис. доларів та 120 тис. грн, порівнюючи із 2022 роком.
52-річний Володимир Ременяк є уродженцем Великого Любіня. На вибори у 2020 році його висунула партія «Європейська солідарність». Ременяк є колишнім головою Городоцької РДА (2015-2019 роки) та був депутатом Львівської облради.
Раніше ZAXID.NET писав про декларації інших посадовців та народних депутатів за 2022 – 2023 роки. Наприклад, дружина керівника Львівської митниці у 2023 році стала співвласницею земельної ділянки біля Буковелю вартістю всього 7300 грн, а дружина головного патрульного Львівщини придбала авто Toyota Prius (2018 року) за 5000 грн.