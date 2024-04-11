Міський голова Городка Володимир Ременяк

Міський голова Городка Володимир Ременяк оприлюднив свою декларацію про доходи за 2023 рік. Чиновник вказав 685 тис. грн зарплати у міськраді та право користуватись синовим авто – Toyota Camry 2019 року випуску.

Як вказано у електронній декларації, Володимир Ременяк проживає з дружиною та донькою. У 2023 році він вказав лише свої доходи: 685 тис. грн зарплати у Городоцькій міськраді та 275 тис. грн від відчуження рухомого майна.

Володимир Ременяк задекларував право власності на житловий будинок у Великому Любіні (139,7 м2) та у 2023 році став власником земельної ділянки (432 м2) у цьому ж селищі. Мер Городка є власником одного авто – Honda Civic 2012 року випуску. Із 2022 року Володимир Ременяк має право користуватись синовим авто Toyota Camry 2019 року випуску. Вартість другої автівки у декларації не зазначена, але, згідно з даними профільних сайтів з продажу авто, середня вартість такого вживаного авто становить 25 тис. доларів.

Заощадження Володимир Ременяк та його дружина Оксана зберігають готівкою: 27 тис. доларів, 19 тис. євро та 120 тис. грн. У 2023 році їхні заощадження зросли на 4 тис. євро, 3 тис. доларів та 120 тис. грн, порівнюючи із 2022 роком.

52-річний Володимир Ременяк є уродженцем Великого Любіня. На вибори у 2020 році його висунула партія «Європейська солідарність». Ременяк є колишнім головою Городоцької РДА (2015-2019 роки) та був депутатом Львівської облради.

Раніше ZAXID.NET писав про декларації інших посадовців та народних депутатів за 2022 – 2023 роки. Наприклад, дружина керівника Львівської митниці у 2023 році стала співвласницею земельної ділянки біля Буковелю вартістю всього 7300 грн, а дружина головного патрульного Львівщини придбала авто Toyota Prius (2018 року) за 5000 грн.