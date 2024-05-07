Глава МЗС Італії Антоніо Таяні

Україна може використовувати зброю, яку отримали від Італії, лише для ведення бойових дій в межах своїх кордонів. Про це у вівторок, 7 травня, заявив міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні, повідомляє агентство Ansa.

«Усі військові засоби, які ми надсилаємо, призначені для використання лише на території України. Ми не передаємо засоби, які можуть бути використані за межами України», – наголосив посадовець.

Антоніо Таяні також прокоментував заяву президента Франції Емманюеля Макрона щодо гіпотетичного відправлення військ країн-учасниць НАТО в Україну.

«Рішення НАТО приймає НАТО, і ми є частиною Альянсу. Ми не воюємо з Росією і ми проти відправлення військ, які б воювали проти росіян», – зазначив італійський міністр.

Заначимо, що нещодавно очільник британського МЗС Девід Кемерон заявив, що Україна має усі підстави та права на використання отриманої від Великої Британії зброї для завдання ударів по цілях на території Росії.