Італія головуватиме в G7 цього року і збирається використати це для зміни наративу, що Росія нібито перемагає в Україні і Захід втомився від війни. Про це 23 січня повідомило агентство Reuters.

Зазначається, що Італія головуватиме в G7, куди також входять США, Японія, Німеччина, Велика Британія, Франція і Канада, протягом 2024 року, а саміт лідерів «Групи семи» відбудеться в червні. Вперше озвучуючи пріоритети Італії, джерело Reuters повідомило, що основними питаннями на порядку денному лідерів будуть конфлікт на Близькому Сході, продовольча безпека, зміна клімату, розвиток в Африці, взаємодія з Китаєм і штучний інтелект. Як і під час двох останніх головувань в G7, війна в Україні також буде одним з головних питань.

За його словами, лідери G7 сповнені рішучості продемонструвати, що вони залишаються повністю відданими Києву і не можуть ризикувати, демонструючи ознаки слабкості через два роки після початку повномасштабного вторгнення Росії.

«Ми повинні змінити наратив щодо України», – заявило джерело, додавши, що президент Росії Владімір Путін втратив значний фінансовий, військовий і дипломатичний вплив після вторгнення.

Прем'єрка Італії Джорджія Мелоні раніше заявила, що небезпеки, які несе в собі штучний інтелект, будуть ключовим питанням головування Італії в G7, і група присвятить цьому питанню одну сесію на саміті 13-15 червня в Апулії.