У Мостиськах внаслідок пожежі загинув власник приватного будинку
Рятувальники знайшли на згарищі тіло 68-річного чоловіка
Суспільство — Марта Когут, 0 0
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У суботу, 4 лютого, в особняку у Мостиськах сталася пожежа, внаслідок якої загинув власник будинку. У прес-службі ДСНС повідомили, що пожежа виникла у будинку площею 30 м2.
Повідомлення про пожежу у будинку на вул. Зеленій у Мостиськах надійшла до рятувальників близько 15:40. Пожежа спричинила сильне задимлення, через що рятувальники працювали в апаратах захисту органів дихання. Шістьом рятувальникам довелось гасити вогонь впродовж години.
На згарищі рятувальники виявили тіло власника будинку 1955 року народження. Причини та обставини виникнення пожежі встановлюють правоохорнці.
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