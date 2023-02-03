Горів житловий будинок у селі Малнів Яворівського району

У четвер, 2 лютого, горів житловий будинок у селі Малнів Яворівського району на Львівщині. У результаті пожежі загинули двоє чоловіків, які перебували в помешканні.

За даними ДСНС Львівщини, пожежа сталася близько 19:00. Горів дерев’яний житловий будинок на вул. Зеленій,47 у селі Малнів Яворівського району. На момент прибуття пожежників будинок був повністю заповнений димом.

Пожежу гасили дев’ять рятувальників та дві одиниці спецтехніки близько 40 хвилин. Вогонь пошкодив речі домашнього вжитку, дерев’яні вікна, перекриття та стіни.

На місці пожежі рятувальники знайшли двох загиблих чоловіків – 59-річного власника будинку та 29-річного чоловіка. У ДСНС уточили ZAXID.NET, що загиблі не є родичами. Причина пожежі наразі невідома, триває розслідування.