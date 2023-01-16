У неділю, 15 січня, у житловому будинку на вул. Енергетичній у Львові виникла пожежа, унаслідок якої загинув 80-річний чоловік. Про це повідомляє Львівська міськрада з посиланням на управління надзвичайних ситуацій.

У ДСНС Львівщини ZAXID.NET уточнили, що пожежа трапилась на вул. Енергетичній, 14, за цією адресою розташований п’ятиповерховий будинок. Займання виникло у одній з квартир будинку, воно було незначним і його загасили сусіди ще до приїзду пожежників. Однак на місці пожежі виявили мертвим 80-річного чоловіка.

Наразі невідомо, що стало причиною пожежі.