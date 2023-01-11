На момент прибуття пожежників в гаражі горів автомобіль, також вогонь перекинувся на поруч розташований двоповерховий житловий будинок

Ввечері у вівторок, 10 січня, у Винниках виникла пожежа, вогонь знищив гараж, автомобіль та перекинувся на житловий будинок. У ДСНС Львівщини повідомили, що у будинку пошкоджено дах, стіни та одна з кімнат, але рятувальникам вдалось врятувати житло від знищення.

Як вказано у повідомленні, пожежа виникла приблизно о 20:30 у металевому гаражі на вул. Лагодовського у Винниках. На момент прибуття пожежників до місця виклику в гаражі горів автомобіль, сам гараж вже був повністю охоплений вогнем, також вогонь перекинувся на поруч розташований двоповерховий цегляний житловий будинок.

О 21:11 вогнеборці локалізували пожежу, та о 21:49 ліквідували. Внаслідок пожежі вогонь знищив гараж, автомобіль (марка встановлюється) також дах житлового будинку на площі 40 м2, облицювання стін на площі 30 м2 та речі побутового вжитку на площі 20 м в одній з кімнат будинку.

Причини та обставини виникнення пожежі встановлюються.