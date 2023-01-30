67-річного мешканця Закарпатської області виявили мертвим у ставку в селі Терново. Відомо, що чоловік був місцевим мешканцем. Тіло зі ставка діставали рятувальники. Наразі поліція встановлює усі обставини загибелі чоловіка.

Як у понеділок, 30 січня, повідомила прес-служба ДСНС, виклик про виявлення тіла у ставку у Нересниці на Тячівщині рятувальники отримали від поліції. Загиблий – 67-річний мешканець села Терново Нересницької громади. «Інцидент стався на вулиці Центральній у селі Терново, у місцевому ставку. Для вилучення тіла залучалась одна одиниця техніки місцевої пожежної команди із Нересниці», – йдеться у повідомленні рятувальників.

Тіло загиблого закарпатця передали правоохоронцям. Надалі поліція з’ясовуватиме усі обставини смерті чоловіка. Ймовірна причина смерті – утоплення.