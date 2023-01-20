Ілюмінація ялинки була підключена до електричної мережі, постраждала дитина

У четвер, 19 січня, під час розбирання новорічної ялинки у Бродах на Львівщині 4-річна дитина постраждала від ураження струмом. Дівчинку госпіталізували з опіками обох рук.

За даними ДСНС Львівщини, інцидент трапився увечері близько 20:30 у місті Броди на Львівщині. 4-річна дівчинка розбирала ілюмінацію новорічної ялинки, яка була підключена до електричної мережі, і отримала ураження струмом. Дитину госпіталізували до Бродівської міської лікарні з опіками пальців обох рук І-ІІ ступеня.

Рятувальники закликають батьків не дозволяти дітям самостійно розбирати ілюмінацію, яка тим паче підключена до живлення. Також дуже важливо постійно навчати дітей правил безпеки.