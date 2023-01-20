4-річну дівчинку з Бродів вразило струмом під час розбирання ілюмінації ялинки
Дитину госпіталізували з опіками обох рук
Суспільство — Наталія Шутка, 0 5
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Ілюмінація ялинки була підключена до електричної мережі, постраждала дитина
У четвер, 19 січня, під час розбирання новорічної ялинки у Бродах на Львівщині 4-річна дитина постраждала від ураження струмом. Дівчинку госпіталізували з опіками обох рук.
За даними ДСНС Львівщини, інцидент трапився увечері близько 20:30 у місті Броди на Львівщині. 4-річна дівчинка розбирала ілюмінацію новорічної ялинки, яка була підключена до електричної мережі, і отримала ураження струмом. Дитину госпіталізували до Бродівської міської лікарні з опіками пальців обох рук І-ІІ ступеня.
Рятувальники закликають батьків не дозволяти дітям самостійно розбирати ілюмінацію, яка тим паче підключена до живлення. Також дуже важливо постійно навчати дітей правил безпеки.
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