Дітей уразило струмом на пішохідному мосту над залізницею

Ввечері 27 червня у Львові двох дітей вразило струмом на залізниці. Випадок трапився близько 20:00 на пішохідному мосту над залізницею на вул. Ковельській, повідомляє прес-служба міської ради.

Двоє дітей – 16-річний хлопець та 13-річна дівчина – отримали ураження електричним струмом від контактної мережі.

Постраждалих доставили до лікарні святого Луки. У прес-службі лікарні ZAXID.NET зазначили, що одна дитина має легке ураження струмом, друга – у стані середньої важкості.

Обставини нещасного випадку встановлюють.