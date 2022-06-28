На мосту над залізницею у Львові двох дітей вразило струмом
Суспільство — Орися Шиян, 0 0
0 0
До теми
Дітей уразило струмом на пішохідному мосту над залізницею
Ввечері 27 червня у Львові двох дітей вразило струмом на залізниці. Випадок трапився близько 20:00 на пішохідному мосту над залізницею на вул. Ковельській, повідомляє прес-служба міської ради.
Двоє дітей – 16-річний хлопець та 13-річна дівчина – отримали ураження електричним струмом від контактної мережі.
Постраждалих доставили до лікарні святого Луки. У прес-службі лікарні ZAXID.NET зазначили, що одна дитина має легке ураження струмом, друга – у стані середньої важкості.
Обставини нещасного випадку встановлюють.
Тепер ми в Instagram. Підписуйтеся, Вам сподобається.
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter