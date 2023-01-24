34-річного розшукуваного мешканця Ужгорода знайшли мертвим. Тіло чоловіка рятувальники виявили у болотистій місцевості в селі Сюрте, що за 14 км від Ужгорода. Розшукали загиблого за допомогою квадрокоптера. Тіло передали правоохоронцям.

Як повідомила прес-служба ДСНС Закарпаття, зниклого тиждень тому 34-річного ужгородця знайшли мертвим у понеділок, 23 січня. Повідомлення про зникнення чоловіка в Ужгородському районі надійшло у службу порятунку ще 18 січня. Тіло рятувальники помітили, піднявши у повітря дрон.

«О 14:15 у понеділок, 23 січня, тіло громадянина без ознак життя було знайдено в болотистій місцевості. Для проведення пошуково-рятувальних робіт залучалось гірське пошуково-рятувальне відділення м. Ужгород та поліцейські», – йдеться у повідомленні ДСНС.

Обставини загибелі чоловіка встановлюватимуть правоохоронці.