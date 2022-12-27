Троє чоловіків переходили через озеро і провалилися під кригу

27-річний львів'янин втопився, провалившись під кригу невеличкого озера на розі вулиць Стрийська та Наукова у Львові. Ще двом його приятелям вдалося врятуватися і вибратися живими. Інцидент стався пізно ввечері понеділка, 26 грудня, коли компанія чоловіків намагалася пройти до ресторану «Реберня», розташованому на березі озера.

Нещасний випадок трапився близько 22:30. Як розповіли ZAXID.NET у прес-службі ДСНС, до них надійшов виклик, про те, що в озері тоне чоловік. Однак, коли рятувальники приїхали на виклик, було уже пізно.

Тоді на місце викликали ще й водолазів. Львів'янина шукали майже дві години, близько 01:00 водолази витягли його тіло з озера. Загиблим виявився 27-річний мешканець Львова.

Водолаз витягає тіло львів'янина з озера (фото ДСНС)

Центральна рятувально-водолазна служба Львівської області опублікувала відео, як вони готуються до пошуку тіла львів'янина.

Один з міцевих телеграм-каналів оприлюднив відео з місця події, де один із врятованих чоловіків розповів подробиці нещасного випадку. За його словами, вони намагалися через озеро пройти до ресторану. Провалилися під лід усі троє, двом вдалося вибратися, а третьому – ні. Ймовірно чоловіки були п'яні, адже думали, що йдуть по асфальту.

«Ми йшли в Реберню, я навіть не знав, що то лід є, я думав, що то асфальт. Ми двоє провалилися повністю, майже по шию, третій – Павло, провалився десь по пояс, я так бачив», – розповів один із потерпілих.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження та встановлюють обставини нещасного випадку.