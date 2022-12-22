Озеро в Горіховому гаю, де було виявлено тіло молодої дівчини

В озері у парку Горіховий гай виявили тіло молодої дівчини. Інцидент трапився у понеділок, 19 грудня, проте про смерть юнки стало відомо лише за кілька днів. У прес-службі поліції ZAXID.NET підтвердили інформацію про утоплення 17-річної львів'янки, уточнивши, що слідство у цій справі вже ведеться.

19 грудня, близько 14:30 в озері парку Горіховий гай, що на вул. Володимира Великого, «моржував» львів'янин. Саме він натрапив в озері на тіло молодої дівчини. Чоловік одразу викликав на місце рятувальників, однак вже було запізно. Медики, які приїхали на виклик, лише констатували смерть дівчини.

«Ознак насильницької смерті на тілі дівчини не виявлено. Ведеться слідство», – додали у прес-службі поліції.

Потопельницею виявилася львів'янка, 2004 року народження. Дівчині ще не виповнилося 18 років, поліція веде слідство та розглядає версію самогубства.