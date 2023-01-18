Пожежу загасили за 30 хв після виклику, однак врятувати життя чоловіка не вдалося

Внаслідок пожежі у житловому будинку у Верховині загинув 65-річний місцевий мешканець. Причиною загорання рятувальники називають свічку, яку чоловік, ймовірно, залишив запаленою на ніч. Тіло потерпілого у кімнаті дерев'яного двоповерхового будинку виявили під час гасіння пожежі.

Як повідомила прес-служба ДСНС Івано-Франківської області, інцидент стався уночі у вівторок, 17 січня. Виклик про пожежу в селищі Верховина рятувальники отримали о 22:16. Горів дерев'яний житловий будинок.

«Пожежа виникла в кімнаті на першому поверсі двоповерхового дерев’яного житлового будинку, площа пожежі складала 15 м кв. Через сильне задимлення рятувальники працювали в апаратах захисту органів зору та дихання. Під час гасіння пожежі було виявлено тіло чоловіка 1957 року народження без ознак життя», – йдеться у повідомленні ДСНС.

Рятувальники уточнюють, що 22:50 пожежу локалізували, а о 23:11 – повністю ліквідували. Найбільш імовірною причиною виникнення пожежі у ДСНС називають горіння свічки.