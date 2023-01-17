Інцидент трапився у шестиповерхівці на вул. Колесси, 17

У вівторок вночі, 17 січня, у квартирі багатоповерхівки на вул. Колесси у Львові чадним газом отруїлися двоє людей. 44-річного чоловіка та 26-річну жінку госпіталізували до лікарні.

Як повідомили в управлінні з питань надзвичайних ситуацій львівської мерії, інцидент трапився близько 02:40 ночі у квартирі на другому поверсі шестиповерхового житлового будинку на вул. Колесси, 17. Там отруїлися чадним газом 44-річний чоловік та 26-річна жінка.

Обох постраждалих у стані середнього ступеня важкості доправили в обласну клінічну лікарню. За даними рятувальників, квартира обладнана плитою газовою та газовим котлом. Що стало причиною отруєнння, з’ясовують.

Це вже другий випадок отруєння чадним газом у місті від початку року. Фахівці вкотре наголошують, що основною вимогою для уникнення біди є притік свіжого повітря у приміщення, де є прилади опалення – через вікно, двері та вентиляційний канал, який має бути постійно прочищений, і в якому має бути відповідна тяга, щоб відпрацьовані гази виходили в атмосферу. Там, де встановлені прилади з димовідводом продуктів згоряння в комин – тобто газові коти чи колонки тощо, то цей комин також має бути чистим. І в жодному разі в таких приміщеннях не може бути електричних вентиляторів. Якщо одне з цих правил недотримане, то у приміщенні починає утворюватися чадний газ і стається біда.