Причиною загибелі дитини став чадний газ

У п’ятницю, 8 квітня, у Самборі на Львівщині в квартирі знайшли мертвим 12-річного хлопчика. Причиною смерті дитини стало отруєння чадним газом.

У поліції Львівщини повідомили, що трагедія сталася вранці близько 7:00 в одній із квартир на вул. Шухевича у Самборі. За попередніми даними, причиною смерті 12-річного місцевого мешканця стало отруєння чадним газом. Його тіло виявив батько та викликав швидку.

Тіло дитини скерували на експертизу. Окрім того, з діагнозом «отруєння чадним газом» госпіталізували 8-річного брата загиблого та його 41-річну маму, які теж перебували в квартирі.

За фактом трагедії поліцейські відкрили відкрили кримінальне провадження за порушення вимог пожежної або техногенної безпеки (ч.2 ст.270 ККУ). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.