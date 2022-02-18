Вночі 17 лютого у м. Перемишляни п’ятьох людей шпиталізували з підозрою на отруєння чадним газом. Серед постраждалих троє дітей.

Інцидент трапився близько 23:20 у квартирі на першому поверсі багатоквартирного будинку на вул. Галицькій, 16, повідомляє департамент з питань цивільного захисту ЛОДА.

П’ятьох осіб доставили у медзаклади Львова. З них троє дітей: 7-річна дівчинка та хлопці віком 10 та 13 років. Усі постраждалі у стані середнього ступеня важкості.

Квартира обладнана газовою плиткою та двофункційним газовим котлом. Аварійна бригада «Львівгаз» припинила подачу газу у квартиру до з’ясування причин отруєння.