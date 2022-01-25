Будинок, у якому на другому поверсі від отруєння чадним газом загинули чоловік та жінка

Молода пара вчаділа у квартирі в Стрию. Тіла чоловіка та жінки знайшли у понеділок ввечері, 24 січня, йдеться у повідомленні департаменту цивільного захисту ЛОДА.

Нещасний випадок трапився у квартирі на другому поверсі будинка №38 на вул. Колесси. Тіла 28-річного чоловіка та 23-річної жінки виявили ввечері понеділка, близько 19:10. Встановлено, що пара загинула від отруєння чадним газом.

Квартира, де загинули люди, обладнана газовою плиткою, газовою пічкою та конвектором. Працівниками газової служби відключено газопостачання до квартири. Поліція встановлює обставини та причини цього нещасного випадку.