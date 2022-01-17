У понеділок, 17 січня, у своїй квартирі у триповерховому багатоквартирному будинку на вулиці Заводській у Львові від отруєння чадним газом загинув 54-річний львів'янин. Про це повідомила прес-служба міської ради.

Інцидент трапився вранці понеділка, 17 січня, близько 11:00. У квартирі на вул. Заводській,36 від отруєння чадним газом загинув чоловік 1968 року народження. Його 55-річна дружина – вижила, але у важкому стані госпіталізували до Львівської обласної клінічної лікарні.

Аварійна бригада «Львівгазу» тимчасово відключила газопостачання у всьому триповерховому будинку. Поліція проводить розслідування та з’ясовує обставини нещасного випадку.