У суботу, 15 січня, двоє мешканців Розвадова отруїлися чадним газом. Вони померли ще до приїзду медиків.

Як повідомили в департаменті з питань цивільного захисту населення ЛОДА, випадок трапився 15 січня, близько 10:25, у приватному помешканні у Розвадові на вул. Залізничній. Чадним газом отруїлося двоє людей 1958 та 1965 року народження. Вони загинули ще до приїзду бригади швидкої медичної допомоги.

Будинок обладнаний газовими кахельними пічками і ПГ-4. Аварійна бригада АТ «Львівгаз» припинила подачу газу до будинку. Обставини події встановлюють.