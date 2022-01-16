У Розвадові від отруєння чадним газом померли двоє людей
Двоє мешканців Розвадова загинули до приїзду медиків
Суспільство — Вікторія Ейсмунт, 0 0
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У суботу, 15 січня, двоє мешканців Розвадова отруїлися чадним газом. Вони померли ще до приїзду медиків.
Як повідомили в департаменті з питань цивільного захисту населення ЛОДА, випадок трапився 15 січня, близько 10:25, у приватному помешканні у Розвадові на вул. Залізничній. Чадним газом отруїлося двоє людей 1958 та 1965 року народження. Вони загинули ще до приїзду бригади швидкої медичної допомоги.
Будинок обладнаний газовими кахельними пічками і ПГ-4. Аварійна бригада АТ «Львівгаз» припинила подачу газу до будинку. Обставини події встановлюють.
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