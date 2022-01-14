На Львівщині ввечері четверга, 13 січня, до лікарні внаслідок отруєння чадним газом потрапили троє осіб, серед яких – одна дитина. За інформацією департаменту з питань цивільного захисту населення ЛОДА, подія сталася о 22:05 у приватному будинку в с. Ходовичі Стрийського району.

«У приватному житловому будинку по вул. Шевченка отруїлись, ймовірно, чадним газом три особи, одна із яких – дитина 2019 року народження», – зазначено у повідомленні.

У департаменті ZAXID.NET розповіли, що чадним газом отруїлися чоловік 1971 року народження, жінка 1984 року народження та 2-річний хлопчик. Постраждалих у стані середнього ступеня важкості госпіталізували у Стрийську районну лікарню.

Обставини події встановлюють.