Медики доправили дитину до Бучацької райлікарні

В Бучацькому районі на Тернопільщині на Святвечір чадним газом отруїлася 3-річна дитина. Батьки викликали швидку допомогу після того, як побачили, що їхня донька почала непритомніти. Зараз життю дівчинки нічого не загрожує.

Нещасний випадок трапився 6 січня о 18:10 в селі Жнибороди Бучацького територіальної громади. Але про нього стало відомо лише 10 січня. Про те, що місцеві мешканці викликали швидку допомогу до дитини, ZAXID. NET повідомила речниця головного управління ДСНС Ірина Крупа.

«З районної лікарні до рятувальників Бучацького підрозділу надійшло повідомлення про отруєння чадним газом неповнолітньої жительки села. Батьки побачили, що після святкової вечері їхній 3-річній доньці стало недобре. Вона почала втрачати свідомість. До дитини викликали швидку допомогу. На місце працівники ДСНС не виїжджали», — додала Ірина Крупа.

В лікарні отруєння чадним газом підтвердили. Дитині надали усю необхідну допомогу і наразі вона вже перебуває вдома.

«Дорослі з симптомами отруєння за медичною допомогою не зверталися. На те, що в приміщенні був чадний газ, дитина зреагувала першою. В такому випадку треба усім вийти на свіже повітря, а приміщення ретельно провітрити і усунути причину виникнення отруйного газу. Викликати швидку допомогу», — додає Ірина Крупа.

З початку 2022 року в Тернопільській області — це перший випадок отруєння чадним газом.