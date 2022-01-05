Пожежа в будинку виникла вранці 4 січня в селі Поділля

Внаслідок отруєння чадним газом у будинку в селі Поділля на Тернопільщині загинули 43-річний та 64-річний чоловіки. Тіла загиблих вранці 4 січня знайшли односільчани, помітивши, що деякі побутові речі біля них тліють. На місце викликали правоохоронців, які вже повідомили про пожежу рятувальникам. За попередньою інформацією, чоловіки не були родичами.

Як розповів ZAXID.NET заступник прес-секретаря ДСНС Тернопільщини Сергій Данілін, біля тіл загиблих виявили тліючі домашні речі. «На місце нещасного випадку рятувальників викликали поліцейські. Їх покликали люди, бо побачили в будинку двох загиблих чоловіків. На місці також були тліючі домашні речі – диван, одяг, тому викликали бійців ДСНС, аби все це погасити. Попередньо, чоловіки задихнулися від чадного газу. Також відомо, що вони не були родичами», – додав Сергій Данілін.

Повідомлення про те, що в будинку в селі Поділля є пожежа, надійшло до диспетчера у вівторок, 4 січня, близько 08:15. За кілька хвилин на місце події прибули дві пожежні команди. Площа пожежі було досить невелика – 3 м кв. «На місце події було направлено місцеву пожежну команду селища Товсте та оперативну групу Чортківського районного управління Головного управління. Вогнем знищено речі домашнього вжитку, диван, телевізор, двері на загальній площі 3 м кв. Під час ліквідації надзвичайної події виявлено тіла 43-річного та 64-річного чоловіка», – повідомляється в ДСНС Тернопільщини.

У поліції ZAXID.NET додали, що напередодні 43-річний чоловік прийшов до будинку старшого чоловіка. Вони там розпивали спиртні напої і курили. За словами правоохоронців, скоріш за все чоловіки заснули, а недопалок від сигарети спричинив займання та тління домашніх речей.

Наразі правоохоронці та спеціалісти ДСНС встановлюють причину виникнення пожежі та матеріальні збитки.