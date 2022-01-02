У Коломийську лікарню госпіталізували 10-річного хлопчика у важкому стані

Протягом 1 січня до лікарень Коломиї госпіталізували 36-річну жінку та двох 10-річних дітей. Постраждалі з сіл Коршів та Молодятин. Попередня причина отруєння в обох випадках – несправність витяжки газового котла, повідомили в управлінні цивільного захисту населення Івано-Франківської ОДА.

Двох постраждалих з села Коршів з ознаками отруєнням чадним газом госпіталізували у Коломийську центральну лікарню о 10:55 у суботу, 1 січня. Йдеться про 36-жінку та 10-річного хлопчика. Обоє знаходяться у стані середньої важкості. Про ще одного постраждалого внаслідок отруєння чадним газом стало відомо цього ж дня о 21:30.

«Від чергового лікаря Коломийської ЦРЛ поступило повідомлення про те, що до Коломийської ЦРЛ доставлено хлопчика 2011 року народження, жителя с. Молодятин Печеніжинської територіальної громади Коломийського району, з ознаками отруєнням чадним газом, стан важкий», – йдеться у повідомленні управління цивільного захисту.

Попередня причина отруєння чадним газом в обох випадках – несправність витяжної системи газового котла.