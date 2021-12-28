У Городенці чадним газом отруїлась ціла родина

У Городенці чадним газом отруїлась ціла родина. Всіх чотирьох постраждалих госпіталізували у місцеву лікарню у стані середньої важкості. Йдеться про двох дорослих 34 та 35 років і двох дітей 11 та 13 років, повідомили у вівторок, 28 грудня, в управлінні цивільного захисту населення Івано-Франківської ОДА.

Госпіталізували постраждалих від отруєння чадним газом у Городенківську ЦРЛ у понеділок, 27 грудня о 15:30.

«З отруєнням чадним газом поступило четверо громадян, а саме 1987, 1986, 2010 та 2008 року народження, які проживають за адресою м. Городенка, вулиця Шевченка», – йдеться у повідомленні управління цивільного захисту.

Стан всіх госпіталізованих у лікарню – середньої важкості. Причину отруєння встановлюють.