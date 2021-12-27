У неділю, 26 грудня, четверо львівʼян отруїлися чадним газом. Серед потерпілих – двоє дітей, від госпіталізації потерпілі відмовились.

Як повідомили в департаменті з питань цивільного захисту населення ЛОДА, випадок трапився 26 грудня, близько 19:05, у квартирі на вул. Сушка, 14. Чадним газом отруїлося двоє дорослих і двоє дітей 2016 року народження.

Потерпілі від госпіталізації відмовились. Квартира обладнана ПГ-4, газовою колонкою та газовою пічкою. Аварійна бригада АТ «Львівгаз» припинила подачу газу до квартири. Обставини події встановлюють.