У с. Задеревач у Стрийському районі чадним газом отруїлися троє дітей та літня жінка. За інформацією департаменту з питань цивільного захисту населення ЛОДА, о 05:10 надійшло повідомлення, що на вул. Лесі Українки в приватному одноповерховому житловому будинку, чадним газом отруїлися 4 людей.

«Чадним газом отруїлися четверо осіб, троє з них діти – хлопці 2011, 2013 та 2014 років народження. Їх у стані легкого ступеня важкості госпіталізували до Стрийської районної лікарні», – розповіли ZAXID.NET у департаменті з питань цивільного захисту населення ЛОДА.

А також додали, що також до лікарні у стані середнього ступеня важкості госпіталізували жінку 1968 року народження, ймовірно, бабусю дітей.

Будинок обладнаний твердопаливним котлом опалення та газовою плитою.

Причину та обставини встановлює поліція.