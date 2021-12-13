У Сокалі чадним газом отруїлася сім’я з трьох людей. Випадок трапився у неділю, 12 листопада, в приватному житловому будинку на вул. Івасюка. Внаслідок події постраждали чоловік та жінка та їхня 9-річна донька. Їх госпіталізували у стані середнього ступеня важкості.

«Близько 16:00 у Сокалі в приватному одноповерховому житловому будинку на вул. Івасюка чадним газом отруїлася сім'я. Це чоловік 1985 року народження та жінка 1988 року народження, а також їхня донька 2012 року народження. Їх у стані середнього ступеня важкості госпіталізували до Червоноградської лікарні», – повідомили ZAXID.NET у департаменті з питань цивільного захисту населення Львівської облдержадміністрації.

Причину та обставини встановлюють.