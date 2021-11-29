За минулу добу на Львівщині зафіксували два випадки отруєння чадним газом, внаслідок яких трьох людей у стані середньої важкості госпіталізували. За інформацією департаменту з питань цивільного захисту ЛОДА, один випадок стався у Львові, де отруїлася молода жінка, інший – у Самборі, де постраждали двоє дітей.

Один випадок стався у неділю, 28 листопада, у Самборі на вул. Шевченка близько 17:50. У квартирі на останньому поверсі п’ятиповерхового будинку чадним газом отруїлися двоє дітей – дівчинка 2009 та хлопчик 2014 року народження. Їх у стані середнього ступеня важкості госпіталізували в Самбірську районну лікарню.

Квартира обладнана газовою плитою та двохфункційним котлом. Працівники «Львівгазу» припинили подачу газу до квартири через відсутність тяги в димовому каналі котла.

Ще одне отруєння чадним газом зафіксували цього ж дня близько 13:10 у Львові. У квартирі на другому поверсі триповерхового будинку на вул. Козланюка чадним газом (2% карбоксигемоглобіну) отруїлася місцева мешканка 1994 року народження. Її у стані середнього ступеня важкості госпіталізували в обласну клінічну лікарню.

Квартира обладнана газовою плитою та двохфункційним котлом. Аварійна бригада «Львівгазу» перевірила справність приладів та тягу в димових каналах. Подачу газу не перекривали. Обставини події встановлюють.