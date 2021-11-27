Вночі суботи, 27 листопада, у приватному будинку на вул. Городоцькій, чадним газом отруїлися двоє дорослих та мала дитина. Про це вранці, після інциденту, повідомив департамент з питань цивільного захисту ЛОДА.

Інцидент трапився в особняку, який обладнаний двохфункційним газовим котлом, близько 00:50. Двоє дорослих та 6-річна дитина отруїлися чадним газом. Потерпілих було негайно госпіталізовано у різні лікарні Львова. Усі потерпілі у різному ступені важкості після отруєння.

Працівники аварійної бригади «Львівгазу» тимчасово припинили подачу газу в будинок.

Причину отруєння встановлюють.