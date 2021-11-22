У Винниках у приватному житловому будинку чадним газом отруїлися троє дітей. Також внаслідок події постраждала жінка 1980 року народження. Випадок стався у неділю, 21 листопада, о 19:30 на вул. Сопілки.

«Отруїлись, ймовірно, чадним газом, чотири особи, з них 3 дітей (2006, 2008 та 2012 року народження). Їх у стані легкого ступеня отруєння доставили у лікарні», – повідомили у департаменті з питань цивільного захисту ЛОДА.

У департаменті ZAXID.NET уточнили, що постраждалі – мама та троє дітей, двоє дівчат 2006 та 2012 років народження та хлопчик 2008 року народження.

Працівники аварійної бригади «Львівгазу» тимчасово припинили подачу газу в будинок.

Причину отруєння встановлюють.