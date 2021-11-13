У п’ятницю, 12 листопада, до міської дитячої клінічної лікарні Львова госпіталізували 13-річного хлопчика з отруєнням чадним газом. Про це повідомляє департамент з питань цивільного захисту ЛОДА.

Як вказано у повідомленні, вночі 12 листопад приблизно о 02:10 у квартирі будинку по вул. академіка Ф. Колесси, 11, що у центрі Львова, отруївся чадним газом 13-річний хлопчик. Дитину у стані середнього ступеня важкості госпіталізували до лікарні.

Швидку медичну допомогу і аварійну бригаду ПАТ «Львівгаз» не викликали. До лікарні дитину відвезли батьки.