Будинок на вул. Ярослава Мудрого, у квартирі якого двоє людей загинули через отруєння чадним газом

У суботу, 16 жовтня, двоє львів'ян загинули ймовірно через отруєння чадним газом. Тіла чоловіка та жінки знайшли у їхній квартирі на вул. Ярослава Мудрого. Про загибель від чадного газу повідомив департамент з питань цивільного захисту ЛОДА.

Трагічний випадок трапився у квартирі на першому поверсі у будинку №21. Близько 13:00 у суботу там виявили тіла 70-річного чоловіка та 62-річної жінки. Попередньо встановлено, що пенсіонери загинули через отруєння чадним газом.

Квартира, де загинули люди, є обладнана газовою колонкою та газовою пічкою. Аварійна бригада «Львівгазу» тимчасово відключила газопостачання до будинку. Поліція проводить розслідування та з’ясовує обставини нещасного випадку.