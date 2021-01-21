Чому українці так часто труяться чадним газом.

Пара винаймала житло в будинку на вул. Городоцькій, 110

У четвер, 21 січня, у квартирі триповерхового будинку на вул. Городоцькій, 110 біля головного залізничного вокзалу у Львові від отруєння чадним газом загинули двоє людей – 19-річна жінка і 22-річний чоловік.

У міському управлінні з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення ЛМР повідомили, що їхні тіла виявили близько 09:46. Квартиру вони винаймали.

22-річний чоловік – мешканець м. Турка, 19-річна жінка – львів’янка.

«Бригада швидкої медичної допомоги констатувала смерть до приїзду. Аварійна бригада АТ «Львівгаз» тимчасово припинила подачу газу до квартири», – повідомили у Львівській міськраді.

У Львові за неповний місяць 2021 року від чадного газу постраждали 11 людей. Це перший смертельний випадок у місті цього року.

Додамо, сьогодні ж смертельне отруєння чадним газом сталося у селі Ставчани, що належить до Оброшинської ОТГ. У приватному орендованому будинку вчаділа сім’я. 55-річний чоловік помер, дружина і донька перебувають у лікарнях Львова.

Нагадаємо, два роки тому туристи з Києва отруїлися чадним газом у квартирі будинку на вул. Дорошенка, 65 у центрі Львова. Двоє молодих людей загинули, ще двох шпиталізували. Після цього випадку міська рада заявила про намір встановити у всіх міських будинках сигналізатори чадного газу, які звуковими сигналами зможуть попередити жителів про небезпеку.