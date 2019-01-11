Пара 21-річних киян загинула через чадний газ в орендованій квартирі в центрі Львова

У п’ятницю, 11 січня, туристи з Києва отруїлися чадним газом в одній з квартир будинку на вул. Дорошенка 65 у Львові. Четверо молодих людей поселилися у квартиру у четвер, 10 січня. У п'ятницю зранку дівчину та хлопця віком 23 та 20 років з діагнозом «отруєння чадним газом» медики доставили у лікарню. Тіла двох інших 21-річних хлопця та дівчини без ознак життя виявили в сусідній кімнаті.

«11 січня близько 11:30 до поліції надійшло повідомлення від лікарів про те, що прибувши на виклик, вони виявили у квартирі на вул. Дорошенка у Львові тіла дівчини та хлопця без ознак життя», – повідомили у відділі комунікації Головного управління Нацполіції Львівщини.

На місці події працює слідчо-оперативна група. Поліцейські попередньо встановили, що у четвер, 10 січня, близько 21:00 у квартиру заселилися четверо молодих людей – двоє дівчат та двоє хлопців, які приїхали до Львова з Києва. Вранці одній з пар стало погано і вони викликали «швидку». Їх госпіталізували до Львівської обласної клінічної лікарні з діагнозом «отруєння чадним газом середньої важкості». За словами медиків, після обстеження з’ясувалося, що дівчина взагалі не постраждала, а хлопця поклали у барокамеру, проте загрози його життю чи здоров’ю нема.

Проте в іншій кімнаті медики, а пізніше і поліцейські виявили тіла двох інших 21-річних хлопця та дівчини.

Поліцейські встановлюють обставини події, вирішується питання про відкриття кримінального провадження. Остаточну причину смерті буде встановлено після проведення експертизи.

Як розповідають сусіди, у помешканні був якісний ремонт і нова побутова техніка. Проте стояла стара пічка, через яку й могла статися біда.

«В них пічка стояла. І та пічка була така дуже старовинна, антикварна. Господарі робили ремонт в квартирі, а ту пічку не розібрали. Просто так тримали для краси. Але господар їх попередив, щоб вони ту пічку не включали. А вони взяли і запалили. Він їх попереджав, що пічка є в несправному стані. А вони, видно, змерзли з дороги чи що. І скоріше всього так і сталось», ‒ розповіла сусідка пані Ірина.

Чадний газ не вперше стає причиною загибелі туристів у Львові. Торік, 2 липня, на вул. Клепарівській, 12, чадним газом отруїлись двоє туристів із Білорусі. Унаслідок отруєння 22-річна дівчина загинула.

Ще один випадок трапився 8 жовтня 2018 року на вул. Гушалевича, 8а, де у квартирі отруїлись чадним газом двоє туристок – громадянка Білорусі та мешканка Одеської області. Жінок вдалось врятувати.