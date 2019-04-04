Всі житлові будинки Львова планують обладнати сигналізаторами чадного газу

Насамперед сигналізаторами хочуть обладнати квартири з пічним опаленням

СуспільствоОлена Петришин, сьогодні, 12:263220

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Львівська міська рада має намір встановити у всіх міських будинках сигналізатори чадного газу, які звуковими сигналами зможуть попередити жителів про небезпеку. Про це у четвер, 4 квітня, під час засідання сесії ЛМР повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.

На пленарному засіданні депутат міськради Андрій Шевців зачитав звернення, у якому згадав про смертельні випадки отруєння чадним газом у Львові та ініціював встановлення у будинках спеціальних сигналізаторів, які зможуть врятувати життя людей.

«Звертаюсь до вас з ініціативою зобов’язати встановлення сигналізаторів чадного газу у всіх житлових приміщеннях. Варто також розглянути можливість закупівлі певної кількості сигналізаторів за бюджетні кошти і першочергово встановити в помешканнях, де є пічне опалення», – йшлося у тексті звернення Андрія Шевціва.

Відтак мер Львова дав доручення своєму заступнику з питань житлово-комунального господарства Сергію Бабаку вивчити можливість встановлення сигналізаторів у всіх житлових приміщеннях у Львові.

«Сергію Богдановичу, опрацюйте це питання. Тому що немає нічого ціннішого, ніж життя людини», — наголосив Андрій Садовий.

Нагадаємо, що за даними ЛМР, лише з початку року у Львові зафіксовано вже 25 випадків отруєння людей чадним газом, серед яких 8 – смертельних випадків.

Зокрема, у понеділок, 1 квітня, через отруєння чадним газом у Львові загинула засновниця відомої мистецької школи 47-річна Оксана Бондарук. Також гучного розголосу набула загибель 11 січня пари молодих киян, які приїхали до Львова на вікенд.

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