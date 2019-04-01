Унаслідок отруєння чадним газом у Львові загинула засновниця відомої мистецької школи

47-річна Оксана Бондарук померла у власній студії

СуспільствоОльга Гринько, сьогодні, 11:5437680

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Унаслідок отруєння чадним газом у Львові загинула засновниця відомої мистецької школи
фото архів
Оксана Бондарук була засновницею відомої у Львові мистецької школи для дітей

У ніч на понеділок у власній студії загинула 47-річна Оксана Бондарук, засновниця відомої Школи мистецтв Оксани Бондарук. За даними рятувальників, ймовірною причиною смерті став чадний газ.

«Як інформує міське управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення, 1 квітня близько 4:40 у квартирі на вул. Свєнціцького, 13 (Галицький район), внаслідок ймовірного отруєння чадним газом загинула жінка, 1972 року народження. Також у стані середнього ступеня важкості в обласну клінічну лікарню госпіталізували чоловіка, 1969 року народження», – повідомили в прес-службі ЛМР.

Приміщення у багатоповерховому будинку обладнане як студія мистецтв. До слова, за адресою вул. Свєнціцького, 13 на першому поверсі розташована Школа мистецтв Оксани Бондарук. Приміщення, де стався випадок, обладнане ПГ-4, газовою колонкою та 3-ма пічками.

Як повідомила речниця відділу комунікації ГУ Нацполіції Львівщини Світлана Добровольська, загинула жінка, у квартирі якої була облаштована студія мистецтв. Її чоловіка госпіталізували. Також помер пес, який жив у квартирі.

До слова, за попередньою інформацією, жінка купала тварину у ванні.

«Купала цю собаку. Чоловік у цей час на кухні включив механічну витяжку і вона створила зворотню тягу. Продукти згорання почало затягувати в приміщення і вона отримала цю смертельну дозу», – начальник відділу нагляду на виробництві ГУ Держпраці Львівщини Ігор Проць

Загиблою виявилась відома у Львові 47-річна мисткиня Оксана Бондарук.

Оксана Бондарук – художник-модельєр, художник із театрального костюма, іміджмейкер, стиліст, візажист, викладач основ художніх дисциплін: рисунку, живопису, композиції, стилістики. Фахівець із екстер'єрного та інтер'єрного дизайну. Сценограф і художник-постановник.

Закінчила Львівську академію мистецтв.

1997 р. – арт-директор журналу Looks international, художник костюмів для шоу-балету Hollywood, художник-декоратор кліпів групи «Табула раса».

1998 р. – засновник і директор «Школи сучасних мистецтв Оксани Бондарук».

2002 р. – голова Львівської філії Асоціації молодих дизайнерів і стилістів.

У 2012 році Оксана Бондарук була героїнею програми ZAXID.NET TV «Персона».

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