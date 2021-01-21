Чому українці так часто труяться чадним газом.

20 січня у с. Ставчани, що належать до Оброшинської територіальної громади, у приватному будинку сім’я отруїлася чадним газом. 55-річний чоловік помер. Дружина і донька перебувають у лікарнях Львова.

Як повідомляє департамент з питань цивільного захисту ЛОДА, нещасний випадок трапився близько 6 вечора у приватному житловому будинку на вул. Лесі Українки.

«Отруїлися, ймовірно, чадним газом 3 особи, у тому числі дитина 2009 року народження. Чоловік 1965 року народження загинув на місці події», – зазначено у повідомленні.

Інших членів сім’ї шпиталізували. Жінку 1972 року народження – у львівську лікарню швидкої допомоги, 11-річну дитину у лікарню на вул. Пилипа Орлика. Вони у стані середнього ступеня важкості.

«Дівчинка зараз у реанімації. Дитина стабільна, загрози для життя нема. Вона отримала відповідне лікування, зараз зроблять повторний аналіз крові і тоді будемо вирішувати, залишати її ще у реанімації чи переводити у відділення», – повідомив ZAXID.NET заступник головного лікаря Роман Герега.

Староста Ставчан Петро Панахид уточнив ZAXID.NET, що сім'я проживала в орендованій хаті, в селі вони не були зареєстровані.

У прес-службі «Львівгазу» ZAXID.NET повідомили, що аварійна бригада припинила газопостачання до будинку і перевірила тягу. Будинок обладнано ПГ-4, двофункційним газовим котлом та пічним опаленням.

«У будь-яких випадках підозр на отруєння чадним газом створюють спеціальну комісію, яка проводить розслідування і встановлює причини», – пояснив речник «Львівгазу» Ярослав Альохин.

У 2021 році на Львівщині трапилось 9 випадків отруєння чадним газом. 24 людини потрапили до лікарні, троє померли, серед них одна дитина.