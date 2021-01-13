Мама та її трирічний син загинули від чадного газу в Івано-Франковому
Будинок, де сталася трагедія, обігрівався тільки пічним опаленням
Суспільство — Наталія Шутка, сьогодні, 09:150
У вівторок, 12 січня, у селищі Івано-Франкове на Львівщині від отруєння чадним газом загинули мама та її трирічна дитина.
Як повідомили в департаменті цивільного захисту ЛОДА, інцидент трапився близько 18:00 у приватному будинку на вул. Лелехівській. Унаслідок отруєння чадним газом загинули дві особи, у тому числі одна малолітня дитина.
У поліції Львівщини ZAXID.NET розповіли, що загинули 29-річна жінка та її тририрічний син.
Відомо, що будинок не газифікований, обігрівався тільки пічним опаленням.
За фактом трагедії поліцейські відкрили кримінальне провадження за п.п.1,2 ч.2 ст.115 (умисне вбивство) ККУ з приміткою «нещасний випадок». Для встановлення усіх обставин призначили експертизи.
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