У вівторок, 12 січня, у селищі Івано-Франкове на Львівщині від отруєння чадним газом загинули мама та її трирічна дитина.

Як повідомили в департаменті цивільного захисту ЛОДА, інцидент трапився близько 18:00 у приватному будинку на вул. Лелехівській. Унаслідок отруєння чадним газом загинули дві особи, у тому числі одна малолітня дитина.

У поліції Львівщини ZAXID.NET розповіли, що загинули 29-річна жінка та її тририрічний син.

Відомо, що будинок не газифікований, обігрівався тільки пічним опаленням.

За фактом трагедії поліцейські відкрили кримінальне провадження за п.п.1,2 ч.2 ст.115 (умисне вбивство) ККУ з приміткою «нещасний випадок». Для встановлення усіх обставин призначили експертизи.