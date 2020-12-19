У п’ятницю близько опівночі, 18 грудня, у селі Зимна Вода біля Львова у приватному будинку двоє людей отруїлися чадним газом. У результаті 37-річну жінку та її 8-річного сина госпіталізували до лікарні.

У департаменті цивільного захисту ЛОДА повідомили, що інцидент трапився 18 грудня близько 23:30 у приватному будинку на вул. Кобилянської у Зимній Воді.

Там отруїлися чадним газом дві особи. 37-річну жінку та 8-річного хлопчика доправили до обласної клінічної лікарні. Попередньо відомо, що їх стан неважкий.

Будинок обладнаний газовою плитою та газовим котлом. До з’ясування усіх обставин події аварійна бригада «Львівгазу» тимчасово припинила подачу газу до будинку. Обставини події встановлюють фахівці.