15-річна львів’янка отруїлась чадним газом в квартирі у центрі міста
Суспільство — Катерина Родак, сьогодні, 11:300
Мешканка будинку на вул. Чехова, 12 отруїлась чадним газом
15-річна мешканка Львова отруїлась чадним газом у своїй квартирі на вул. Чехова. Її забрали в лікарню у середньому стані важкості.
Як повідомили у департаменті цивільного захисту ЛОДА, у суботу, 12 грудня, близько 17:10 на вул. Чехова, 12 чадним газом отруїлась 15-річна дівчина. ЇЇ госпіталізували у Львівську міську дитячу лікарню у стані середньої важкості.
Відомо, що квартира, де мешкає постраждала, обладнана газовою колонкою та плитою. Аварійна бригада ПАТ «Львівгаз» тимчасово вимкнула подачу газу до цього помешкання.
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