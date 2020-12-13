Чому українці так часто труяться чадним газом.

Мешканка будинку на вул. Чехова, 12 отруїлась чадним газом

15-річна мешканка Львова отруїлась чадним газом у своїй квартирі на вул. Чехова. Її забрали в лікарню у середньому стані важкості.

Як повідомили у департаменті цивільного захисту ЛОДА, у суботу, 12 грудня, близько 17:10 на вул. Чехова, 12 чадним газом отруїлась 15-річна дівчина. ЇЇ госпіталізували у Львівську міську дитячу лікарню у стані середньої важкості.

Відомо, що квартира, де мешкає постраждала, обладнана газовою колонкою та плитою. Аварійна бригада ПАТ «Львівгаз» тимчасово вимкнула подачу газу до цього помешкання.