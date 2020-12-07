Чому українці так часто труяться чадним газом.

У Львові у квартирі в будинку на вул. Заводській троє людей отруїлися чадним газом, двоє із них – діти. За інформацією департаменту з питань цивільного захисту ЛОДА, подія сталася у неділю, 6 грудня. Постраждалих госпіталізували у стані середнього ступеня важкості.

«Близько 13:50 в квартирі двоповерхового багатоквартирного будинку на вул. Заводській, 41, чадним газом отруїлися 3 особи, у тому числі 2 дітей – 2005 та 2019 року народження», – зазначено у повідомленні.

Квартира обладнана газовою плитою, колонкою та конвектором. До з’ясування обставин події у квартирі тимчасово відключили подачу газу до газової колонки. Обставини події встановлюють.