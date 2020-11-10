Чому українці так часто труяться чадним газом.

У понеділок, 9 листопада, у приватному будинку у селі Пикуловичі, що у Пустомитівському районі Львівщини, троє людей загинули унаслідок отруєння чадним газом.

Як повідомляє Нацполіція Львівщини, приблизно о 21:00 у Пустомитівський відділ поліції звернувся власник будинку та повідомив, що повернувшись додому, знайшов свого 25-річного племінника та двох його друзів віком 17 та 21 рік мертвими.

З власних джерел ZAXID.NET стало відомо, що інцидент трапився у селі Пикуловичі, що розташоване приблизно у 10 км від Львова.

На місці події працювали слідчі та експерти-криміналісти. Як попередньо встановили правоохоронці, причиною смерті чоловіків стало отруєння чадним газом, витік якого стався, ймовірно, через несправну піч.